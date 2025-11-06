Απαραίτητη η προσοχή τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, πλησιάζει νέο «κύμα» κακοκαιρίας - Σε αυξημένη ετοιμότητα ο δήμος Φαιστού, κλείνουν οι ιρλανδικές διαβάσεις
Απαραίτητη η προσοχή τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, πλησιάζει νέο «κύμα» κακοκαιρίας - Σε αυξημένη ετοιμότητα ο δήμος Φαιστού, κλείνουν οι ιρλανδικές διαβάσεις
Προειδοποίηση Λαγουβάρδου για ισχυρά φαινόμενα από αργά το μεσημέρι της Πέμπτης
Νέο «κύμα» κακοκαιρίας βρίσκεται προ των πυλών στο νησί της Κρήτης, ένα σύστημα που προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τον δήμο Φαιστού να ανακοινώνει το κλείσιμο των ιρλανδικών διαβάσεων για προληπτικούς λόγους, ενώ ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
Η σημερινή ημέρα είναι αρκετά επικίνδυνη σε ότι αφορά τον καιρό στην Κρήτη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ένα σύμπλεγμα καταιγίδων κινείται προς το νησί, επισημαίνει στο Cretalive ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.
Πρόκειται, όπως εξηγεί, για το ίδιο σύστημα που επηρέασε χθες περιοχές της χώρας και σήμερα κινείται νότια, επηρεάζοντας τα Δωδεκάνησα και τα νότια τμήματα της Ελλάδας.
Στην Κρήτη καταγράφεται έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, κυρίως στα βόρεια του νησιού, ενώ βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται ήδη στη δυτική Κρήτη, ιδιαίτερα στα Χανιά, όπου -σε ορισμένα περάσματα του καταιγιδοφόρου συστήματος- έχουν καταγραφεί υψηλά ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα: ακόμη και 30, 40 ή 60 χιλιοστά σε μία ώρα.
«Αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά», αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος, «όμως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να επηρεαστούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα υπόλοιπα τμήματα της Κρήτης μέχρι το τέλος της ημέρας».
Το Ηράκλειο βρίσκεται μέσα στην τροχιά του συστήματος, το οποίο κινείται προς τα νότια, και είναι πιθανό να επηρεάσει και άλλες μεγάλες πόλεις του νησιού κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου υπογραμμίζει ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς οι πυρήνες των καταιγίδων έχουν μεγάλη δυναμική. «Εκεί όπου εκδηλώνονται, η βροχή είναι πολύ ισχυρή, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε περιοχές των Χανίων», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Χαλάζι στο χωριό Σίσες Ρεθύμνου, φωτογραφία άρθρου (05/11/2025): Forecast Weather Greece
