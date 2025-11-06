Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με αναμορφωτικό μέτρο ο 13χρονος που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι
Ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του ενώ ισχυρίστηκε ότι παρασύρθηκε από φιλικό του πρόσωπο
Ελεύθερος, με την επιβολή αναμορφωτικού μέτρου, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 13χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από έναν 21χρονο, απειλώντας τον ότι θα βγάλει μαχαίρι.
Ο ανήλικος που διώκεται για ληστεία και παρέμενε υπό κράτηση μετά από τη σύλληψή του, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του ενώ ισχυρίστηκε ότι παρασύρθηκε από φιλικό του πρόσωπο. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της επιτήρησής του από επιμελητή ανηλίκων.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, πλησίον του Λευκού Πύργου. Εκείνη τη στιγμή ο νεαρός στάθμευσε το πατίνι όταν ο 13χρονος τον πλησίασε έχοντας το χέρι στην τσέπη του και του απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι αν δε του δώσει το πατίνι.
Ο 21χρονος φοβούμενος ότι ο ανήλικος θα κάνει πράξη την απειλή του, παρέδωσε το πατίνι και κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις και με τη βοήθεια της εφαρμογής που έδινε στίγμα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα σε κοντινή απόσταση.
Σημειώνεται ότι ο 21χρονος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του ανήλικου ωστόσο η δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως.
