Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με αναμορφωτικό μέτρο ο 13χρονος που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρικό πατίνι Κλοπή

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με αναμορφωτικό μέτρο ο 13χρονος που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του ενώ ισχυρίστηκε ότι παρασύρθηκε από φιλικό του πρόσωπο

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με αναμορφωτικό μέτρο ο 13χρονος που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ελεύθερος, με την επιβολή αναμορφωτικού μέτρου, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 13χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από έναν 21χρονο, απειλώντας τον ότι θα βγάλει μαχαίρι.

Ο ανήλικος που διώκεται για ληστεία και παρέμενε υπό κράτηση μετά από τη σύλληψή του, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του ενώ ισχυρίστηκε ότι παρασύρθηκε από φιλικό του πρόσωπο. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της επιτήρησής του από επιμελητή ανηλίκων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, πλησίον του Λευκού Πύργου. Εκείνη τη στιγμή ο νεαρός στάθμευσε το πατίνι όταν ο 13χρονος τον πλησίασε έχοντας το χέρι στην τσέπη του και του απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι αν δε του δώσει το πατίνι.

Ο 21χρονος φοβούμενος ότι ο ανήλικος θα κάνει πράξη την απειλή του, παρέδωσε το πατίνι και κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις και με τη βοήθεια της εφαρμογής που έδινε στίγμα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα σε κοντινή απόσταση.

Σημειώνεται ότι ο 21χρονος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του ανήλικου ωστόσο η δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως.

Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα

Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ

Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης