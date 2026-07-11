Την λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού αποφάσισε επιτροπή της Πολιτικής Προστασίας μετά την κατολίσθηση στον Μύρτο
Την λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού αποφάσισε επιτροπή της Πολιτικής Προστασίας μετά την κατολίσθηση στον Μύρτο
Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού
Με αντικείμενο τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα στον Μύρτο Κεφαλονιάς συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για μέτρα προστασίας των πολιτών, σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα που προέκυψε.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π., η οποία εξέτασε τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.
Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε:
Α. Η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π.,
Β. Η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των οικείων Δήμων, και
Γ. Η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.
Υπενθυμίζεται ότι τμήμα του πρανούς πάνω από την ακτή υποχώρησε, προκαλώντας την πτώση βράχων και χωμάτων προς την παραλία.
Το συμβάν αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok. Στις εικόνες φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν στην ακτογραμμή, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης.
Όπως φαίνεται και σε άλλα βίντεο στα social media, οι κατολισθήσεις στη συγκεκριμένη παραλία είναι συχνό φαινόμενο. Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που λήφθηκαν πριν λίγες ημέρες και δείχνουν πολλούς βράχους να πέφτουν στην παραλία και τη θάλασσα, ενώ λίγο πιο δίπλα βρίσκονται λουόμενοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία ενημερώνει για την επικινδυνότητα της περιοχής λόγω πιθανών κατολισθητικών φαινομένων.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π., η οποία εξέτασε τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.
Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε:
Α. Η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π.,
Β. Η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των οικείων Δήμων, και
Γ. Η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.
Υπενθυμίζεται ότι τμήμα του πρανούς πάνω από την ακτή υποχώρησε, προκαλώντας την πτώση βράχων και χωμάτων προς την παραλία.
Αποκολλήθηκαν μεγάλοι βράχοι
Το συμβάν αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok. Στις εικόνες φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν στην ακτογραμμή, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης.
Παρά το γεγονός ότι η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ώρα που υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, δεν φαίνεται να προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση μεταξύ όσων βρίσκονταν στην παραλία.
@tinabest2005 Μια συνηθισμένη μέρα στο νησί.. 🇬🇷😎 #kefalonia #myrtosbeach #greece #rocks ♬ πρωτότυπος ήχος - Smastora
Όπως φαίνεται και σε άλλα βίντεο στα social media, οι κατολισθήσεις στη συγκεκριμένη παραλία είναι συχνό φαινόμενο. Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που λήφθηκαν πριν λίγες ημέρες και δείχνουν πολλούς βράχους να πέφτουν στην παραλία και τη θάλασσα, ενώ λίγο πιο δίπλα βρίσκονται λουόμενοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία ενημερώνει για την επικινδυνότητα της περιοχής λόγω πιθανών κατολισθητικών φαινομένων.
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