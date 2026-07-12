Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης, διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και τούμπαρε στη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο ατύχημα Ηράκλειο Κρήτης

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης, διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και τούμπαρε στη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

Δεν υπήρξε τραυματισμός,  τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης, διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και τούμπαρε στη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες
11 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στον δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγός ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη στροφή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ξέφρενη πορεία στον παράδρομο, παρασύροντας και διαλύοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα κατέληξε να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην περιοχή έσπευσε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του ΙΧ που ανετράπη, σε καλή κατάσταση, όπως μεταδίδει το creta24.gr

Δείτε φωτογραφίες

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης, διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και τούμπαρε στη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες


Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης, διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και τούμπαρε στη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες
Κλείσιμο




11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης