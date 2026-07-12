Ινδός ο αγνοούμενος ναυτικός από το κυπριακό πλοίο που χτύπησε το Ιράν
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Ινδός ο αγνοούμενος ναυτικός από το κυπριακό πλοίο που χτύπησε το Ιράν

Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε πλοίο, το οποίο, όπως σημείωσε, ταξίδευε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή

Ινδός ο αγνοούμενος ναυτικός από το κυπριακό πλοίο που χτύπησε το Ιράν
Ένας Ινδός υπήκοος αγνοείται ύστερα από επίθεση στο εμπορικό πλοίο GFS Galaxy ανοιχτά της ακτής του Ομάν νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της χώρας.

«Από τους 11 Ινδούς υπηκόους στο πλοίο, 10 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ένας Ινδός Υπήκοος φέρεται ως αγνοούμενος», πρόσθεσε το υπουργείο, καταδικάζοντας παράλληλα την επίθεση.

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν στη συνεχιζόμενη επιχείρηση ερευνών και διάσωσης, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε πλοίο, το οποίο, όπως σημείωσε, ταξίδευε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή.

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