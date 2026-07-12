Περίεργο περιστατικό στην Πάτρα: Άγνωστοι άφησαν 18 σφαίρες σε είσοδο καταστήματος, τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Σφαίρες Αστυνομία

Περίεργο περιστατικό στην Πάτρα: Άγνωστοι άφησαν 18 σφαίρες σε είσοδο καταστήματος, τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης

Οι 18 σφαίρες ήταν από πυροβόλο όπλο

Περίεργο περιστατικό στην Πάτρα: Άγνωστοι άφησαν 18 σφαίρες σε είσοδο καταστήματος, τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης
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Περίεργο περιστατικό καταγράφηκε, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, όπου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αντίκρισε 18 σφαίρες από πυροβόλο όπλο στην είσοδο του καταστήματος.

Ο ίδιος κατήγγειλε το συμβάν στην Ασφάλεια Πατρών, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το tempo24 ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, κατέθεσε στις Αρχές ότι δεν μπορεί να εξηγήσει το συμβάν, πως δεν είχε διαφορά με κανέναν και ούτε είχε δεχθεί καμία όχληση από τον οιονδήποτε.

Το περιστατικό έχει προβληματίσει τις Αρχές, οι οποίες και το διερευνούν.
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