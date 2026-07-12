Πανικός σε πολυκατοικία στην Πάτρα από φωτιά σε μηχανή και δύο ΙΧ: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Φωτιά Πιλοτή Πολυκατοικία

Πανικός σε πολυκατοικία στην Πάτρα από φωτιά σε μηχανή και δύο ΙΧ: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι

Η μηχανή και τα ΙΧ ήταν παρκαρισμένα στην πιλοτή - Σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού.

Πανικός σε πολυκατοικία στην Πάτρα από φωτιά σε μηχανή και δύο ΙΧ: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι
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Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα από φωτιά που προκλήθηκε σε οχήματα που βρίσκονταν σε πιλοτή πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το Tempo24.news η φωτιά ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από ένα δίκυκλο που βρισκόταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Ηλείας, λίγο πιο κάτω από την πλατεία Ομονοίας.

Οι φλόγες πήραν έκταση με αποτέλεσμα να «φουντώσουν» άλλα δύο ΙΧ και οι πυκνοί καπνοί να «πνίξουν» την πολυκατοικία.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο μετάφεραν έξω από τα σπίτια τους δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή, καθώς οι φλόγες είχαν φθάσει μέχρι τον πρώτο όροφο, με τους διασώστε να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού.



Δείτε φωτογραφίες

Πανικός σε πολυκατοικία στην Πάτρα από φωτιά σε μηχανή και δύο ΙΧ: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι
Πανικός σε πολυκατοικία στην Πάτρα από φωτιά σε μηχανή και δύο ΙΧ: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι
Πανικός σε πολυκατοικία στην Πάτρα από φωτιά σε μηχανή και δύο ΙΧ: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι
Πανικός σε πολυκατοικία στην Πάτρα από φωτιά σε μηχανή και δύο ΙΧ: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι
1 ΣΧΟΛΙΟ

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