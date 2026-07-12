Όλυμπος: Επιχείρηση για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο περιπατητή χωρίς τις αισθήσεις του
Όλυμπος: Επιχείρηση για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο περιπατητή χωρίς τις αισθήσεις του
Ο άνδρας βρισκόταν σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός»
Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε ένας 64χρονος ημεδαπός από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο, σε ασφαλές σημείο για να παραληφθεί στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας, που ήταν μέλος τριμελούς ομάδας, έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο και μεταφέρθηκε σε αυτό από τρίτους.
Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας, που ήταν μέλος τριμελούς ομάδας, έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο και μεταφέρθηκε σε αυτό από τρίτους.
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