Φωτιά στον ΧΥΤΑ Λαμίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δείτε φωτογραφίες
Φωτιά στον ΧΥΤΑ Λαμίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δείτε φωτογραφίες
Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης
Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 02.00 τα ξημερώματα η πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα στον ΧΥΤΑ Λαμίας.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας με άντρες, οι οποίοι επιχείρησαν για να σβήσουν τη φωτιά. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Λαμιέων.
Για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, εκτός από τη ρίψη νερού, χρησιμοποιήθηκαν και μεγάλες ποσότητες χώματος, ώστε να καλυφθούν οι εστίες και να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση, όπως μεταδίδει το lamianow.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας με άντρες, οι οποίοι επιχείρησαν για να σβήσουν τη φωτιά. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Λαμιέων.
Για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, εκτός από τη ρίψη νερού, χρησιμοποιήθηκαν και μεγάλες ποσότητες χώματος, ώστε να καλυφθούν οι εστίες και να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση, όπως μεταδίδει το lamianow.
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