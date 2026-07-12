Θεσσαλονίκη:Οριοθετημένη η πυρκαγιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά, συνεχίζεται η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης
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Θεσσαλονίκη Λαγκαδάς Πυρκαγιά

Θεσσαλονίκη:Οριοθετημένη η πυρκαγιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά, συνεχίζεται η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με καλαμιές και ξερά χόρτα, κοντά σε χώρο απορριμμάτων και αρδευτικό κανάλι.

Θεσσαλονίκη:Οριοθετημένη η πυρκαγιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά, συνεχίζεται η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης
Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με καλαμιές και ξερά χόρτα, κοντά σε χώρο απορριμμάτων και αρδευτικό κανάλι. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν έγκαιρα το μέτωπο, αποτρέποντας την επέκτασή του.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με αρχικό προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα, με το οποίο ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι προς τον Λαγκαδά.

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