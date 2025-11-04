Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι
Ο δράστης, ο οποίος διαμένει σε δομή ανηλίκων, παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση
Για το κακούργημα της ληστείας διώκεται ο 13χρονος που κατηγορείται ότι με την απειλή μαχαιριού, το οποίο δεν εμφάνισε, άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, ο 13χρονος, οποίος διαμένει σε δομή ανηλίκων, παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, πλησίον του Λευκού Πύργου. Εκείνη τη στιγμή ο νεαρός στάθμευσε το πατίνι όταν ο 13χρονος τον πλησίασε έχοντας το χέρι στην τσέπη του και του απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι αν δε του δώσει το πατίνι.
Ο 21χρονος φοβούμενος ότι ο ανήλικος θα κάνει πράξη την απειλή του, παρέδωσε το πατίνι και κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις και με τη βοήθεια της εφαρμογής που έδινε στίγμα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα σε κοντινή απόσταση.
Σημειώνεται ότι ο 21χρονος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του ανήλικου ωστόσο η δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως.
