Φωτιά σε απορρίμματα στο παλιό τελωνείο της Πάτρας, έσβησε άμεσα
Φωτιά σε απορρίμματα στο παλιό τελωνείο της Πάτρας, έσβησε άμεσα
Είχε χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο και προοριζόταν για κατεδάφιση
UPD:
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κτίριο του παλιού τελωνείου της Πάτρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς το κτίριο του παλιού τελωνείου έχει χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο. Η κατάσταση του κτίσματος υποχρέωσε τους πυροσβέστες να κινηθούν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την κατάσβεση.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών, το παλιό τελωνείο της Πάτρας αναμένεται να κατεδαφιστεί το προσεχές φθινόπωρο, καθώς η στατική του κατάσταση δεν επιτρέπει πλέον τη διατήρησή του.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς το κτίριο του παλιού τελωνείου έχει χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο. Η κατάσταση του κτίσματος υποχρέωσε τους πυροσβέστες να κινηθούν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την κατάσβεση.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών, το παλιό τελωνείο της Πάτρας αναμένεται να κατεδαφιστεί το προσεχές φθινόπωρο, καθώς η στατική του κατάσταση δεν επιτρέπει πλέον τη διατήρησή του.
UPD:
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