Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Ασθενείς μετασεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 3,3 Ρίχτερ κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο
Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 12/7 στο Προκόπι Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας.
Ασθενείς μετασεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 3,3 Ρίχτερ κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας.
Ασθενείς μετασεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 3,3 Ρίχτερ κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.
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