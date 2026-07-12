Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα Εύβοια

Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας

Ασθενείς μετασεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 3,3 Ρίχτερ κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο

Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 12/7 στο Προκόπι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας.

Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας




Ασθενείς μετασεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 3,3 Ρίχτερ κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

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