Τρεις θάνατοι από πνιγμό το Σάββατο σε Σύρο, Ερέτρια και Ιό
Τρεις θάνατοι από πνιγμό το Σάββατο σε Σύρο, Ερέτρια και Ιό
Για όλα τα περιστατικά παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής
Δύο γυναίκες και ένας άνδρας, όλοι ημεδαποί, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο σε τρία διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια.
Τις μεσημβρινές ώρες η Λιμενική Αρχή της Σύρου ενημερώθηκε για τον εντοπισμό 87χρονης ημεδαπής, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γιαλό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και το ναυαγοσωστικό σκάφος «Ποσειδώνας».
Παράλληλα, στην Ερέτρια ανασύρθηκε 67χρονη ημεδαπή χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της πόλης.
Στην Ίο 77χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπάρα στην Ίο. Στον 77χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για όλα τα περιστατικά τα οικεία Λιμεναρχεία διενεργούν την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Τις μεσημβρινές ώρες η Λιμενική Αρχή της Σύρου ενημερώθηκε για τον εντοπισμό 87χρονης ημεδαπής, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γιαλό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και το ναυαγοσωστικό σκάφος «Ποσειδώνας».
Παράλληλα, στην Ερέτρια ανασύρθηκε 67χρονη ημεδαπή χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της πόλης.
Στην Ίο 77χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπάρα στην Ίο. Στον 77χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για όλα τα περιστατικά τα οικεία Λιμεναρχεία διενεργούν την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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