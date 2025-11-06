Βορίζια: Ψάχνουν τον δεύτερο που ήταν με τον γαμπρό του Καργάκη ενώ πυροβολούσε με καλάσνικοφ
Ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη - Από τα πυρά του καλάσνικοφ εκτιμάται ότι πέθανε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Νέους δρόμους στην εν εξελίξει αστυνομική έρευνα για το τι συνέβη το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανοίγει το βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί από ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, εκτός από τον 43χρονο, στο ίδιο σημείο βρισκόταν και ένα δεύτερο - άγνωστο για την ώρα - άτομο, το οποίο και αναζητείται.
Αυτό που ακούγεται, επίσης, ξεκάθαρα είναι οι ριπές από το καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκε.
Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη (11/5) για τον οπλισμό που εντοπίστηκε σε σπηλιά η οποία βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του, με την ΕΛΑΣ να τον έχει τακτοποιήσει για τη συμμετοχή του στη συμπλοκή.
Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει για τον 43χρονο γαμπρό του Καργάκη: Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.
Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.
Δείτε φωτογραφίες από τη σπηλιά και τα ευρήματα:
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των όπλων κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα χτυπήθηκε από καλάσνικοφ.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια τα οποία κρατούνται για το επεισόδιο, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
