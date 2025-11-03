Εγκληματική ενέργεια η φωτιά με τους δύο νεκρούς στο Ηράκλειο - Πώς οργάνωσε τον εμπρησμό ο γιος που πήδηξε από την ταράτσα

Αυτή «αποχώρησε από την οικία περί τις 18.00, αφήνοντας εκεί την μητέρα και τους δύο αδερφούς της, ενώ όπως δήλωσε ο αδερφός της ψυχολογικά ήταν “πεσμένος” και είχε έντονη θλίψη. Μετά την αποχώρησή της από την οικία, ο κατηγορούμενος … για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την χρήση πιθανόν εύφλεκτου υλικού έναυσε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδερφού του».