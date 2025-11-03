Εγκληματική ενέργεια η φωτιά με τους δύο νεκρούς στο Ηράκλειο - Πώς οργάνωσε τον εμπρησμό ο γιος που πήδηξε από την ταράτσα
Εγκληματική ενέργεια η φωτιά με τους δύο νεκρούς στο Ηράκλειο - Πώς οργάνωσε τον εμπρησμό ο γιος που πήδηξε από την ταράτσα
Στην κατοχή του βρέθηκαν μαχαίρια με ίχνη αίματος - Εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωλημένος σε ΜΕΘ, αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο - Τι αναφέρει η δικογραφία
Σε εγκληματική ενέργεια με δράστη τον 57χρονο γιο της οικογένειας, που νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ, αποδίδει η δικογραφία τον θάνατο δύο ανθρώπων στη φωτιά σε κατοικία στο Ηράκλειο στις 31 Οκτωβρίου.
Από τη φωτιά βρήκαν τραγικό θάνατο μία 94χρονη γυναίκα και κατάκοιτος γιος της 60 ετών.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την πυροσβεστική και την αστυνομία περιγράφει όλα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ με πρωταγωνιστή τον 57χρονο γιο που έπεσε από την ταράτσα πλέον νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, αναφέρει το patris.gr.
Η πυροσβεστική δέχτηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου κλήση για φωτιά σε σπίτι πρώτου ορόφου στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά.
Η δικογραφία περιγράφει ότι «κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι η είσοδος του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη ενώ όλα τα παράθυρα της οικίας και οι μπαλκονόπορτες ήταν κλειστές, πλην της μπαλκονόπορτας της κουζίνας. Στο συγκεκριμένο μπαλκόνι εντοπίστηκε αρχικά ο κατηγορούμενος, ανεβασμένος στα τσιμεντένια κάγκελα της οικίας, με το ένα πόδι στο κενό, δίνοντας την εντύπωση της προσπάθειας αποφυγής της πυρκαγιάς».
Αν και οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλα και τον κατέβασαν με ασφάλεια, εκείνος «ανέβηκε σε ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας … καθήμενος στο ρείθρο και παρά τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων, έπεσε στο κενό με αποτέλεσα τον σοβαρό τραυματισμό του και την διακομιδή του από ασθενοφόρο στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ».
Ο 57χρονος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο ωστόσο παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένος.
Στο σημείο όπου έπεσε ο 57χρονος οι Αρχές βρήκαν «δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα έφερε εμφανή ίχνη αίματος» ενώ κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο βρέθηκαν στην κατοχή του «ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο αναπτήρες …».
Εν τω μεταξύ οι πυροσβέστες εντόπισαν στην κατοικία τους δύο νεκρούς.
Ο κατάκοιτος γιος βρέθηκε στο κρεβάτι. «Έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι και όπως προέκυψε, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας καθώς από 12ετίας παρέμενε κλινήρης». Η άτυχη γυναίκα «βρισκόταν σε ύπτια θέση στο πάτωμα, δεξιά της εισόδου».
Κατά τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος συγκατοικούσε με τη μητέρα και τον αδερφό του, αλλά και την αδερφή του.
Από τη φωτιά βρήκαν τραγικό θάνατο μία 94χρονη γυναίκα και κατάκοιτος γιος της 60 ετών.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την πυροσβεστική και την αστυνομία περιγράφει όλα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ με πρωταγωνιστή τον 57χρονο γιο που έπεσε από την ταράτσα πλέον νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, αναφέρει το patris.gr.
Το χρονικό της τραγωδίας
Η πυροσβεστική δέχτηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου κλήση για φωτιά σε σπίτι πρώτου ορόφου στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά.
Η δικογραφία περιγράφει ότι «κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι η είσοδος του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη ενώ όλα τα παράθυρα της οικίας και οι μπαλκονόπορτες ήταν κλειστές, πλην της μπαλκονόπορτας της κουζίνας. Στο συγκεκριμένο μπαλκόνι εντοπίστηκε αρχικά ο κατηγορούμενος, ανεβασμένος στα τσιμεντένια κάγκελα της οικίας, με το ένα πόδι στο κενό, δίνοντας την εντύπωση της προσπάθειας αποφυγής της πυρκαγιάς».
Αν και οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλα και τον κατέβασαν με ασφάλεια, εκείνος «ανέβηκε σε ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας … καθήμενος στο ρείθρο και παρά τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων, έπεσε στο κενό με αποτέλεσα τον σοβαρό τραυματισμό του και την διακομιδή του από ασθενοφόρο στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ».
Ο 57χρονος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο ωστόσο παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένος.
Στο σημείο όπου έπεσε ο 57χρονος οι Αρχές βρήκαν «δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα έφερε εμφανή ίχνη αίματος» ενώ κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο βρέθηκαν στην κατοχή του «ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο αναπτήρες …».
Εν τω μεταξύ οι πυροσβέστες εντόπισαν στην κατοικία τους δύο νεκρούς.
Ο κατάκοιτος γιος βρέθηκε στο κρεβάτι. «Έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι και όπως προέκυψε, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας καθώς από 12ετίας παρέμενε κλινήρης». Η άτυχη γυναίκα «βρισκόταν σε ύπτια θέση στο πάτωμα, δεξιά της εισόδου».
Κατά τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος συγκατοικούσε με τη μητέρα και τον αδερφό του, αλλά και την αδερφή του.
Αυτή «αποχώρησε από την οικία περί τις 18.00, αφήνοντας εκεί την μητέρα και τους δύο αδερφούς της, ενώ όπως δήλωσε ο αδερφός της ψυχολογικά ήταν “πεσμένος” και είχε έντονη θλίψη. Μετά την αποχώρησή της από την οικία, ο κατηγορούμενος … για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την χρήση πιθανόν εύφλεκτου υλικού έναυσε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδερφού του».
Ειδήσεις σήμερα:
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα