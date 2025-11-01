Έβαλε σακούλα στο κεφάλι του αδερφού του και μετά έκαψε το σπίτι - Το χρονικό της πυρκαγιάς στο Ηράκλειο με νεκρούς μάνα και γιο
Έβαλε σακούλα στο κεφάλι του αδερφού του και μετά έκαψε το σπίτι - Το χρονικό της πυρκαγιάς στο Ηράκλειο με νεκρούς μάνα και γιο
O 57χρονος δράστης και δεύτερος γιος της οικογένειας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ - Πήδηξε από το μπαλκόνι της κατοικίας και τραυματίστηκε
Μια υπόθεση έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο Κρήτης όπου 57χρονος άνδρας κατηγορείται ότι σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του στο σπίτι τους, στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου.
Μάνα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στη φλεγόμενη κατοικία, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε πέφτοντας από την ταράτσα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φρουρούμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.
Επρόκειτο για μια γυναίκα 94 ετών, και τον 60χρονο γιο της, οι οποίοι διέμεναν στο ίδιο σπίτι με τον 57χρονο δράστη.
Ο 60χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με νάιλον σακούλα στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα του διαμερίσματος.
Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του δύο μαχαίρια, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας είχε προκαλέσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό.
Χθες (31/10) για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο 57χρονος έβαλε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι του αδερφού και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι με τη χρήση εύφλεκτου υλικού.
Τόσο η μητέρα όσο και ο αδερφός του πέθαναν μιας και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς τις αισθήσεις του.
Μάνα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στη φλεγόμενη κατοικία, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε πέφτοντας από την ταράτσα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φρουρούμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Το χρονικό της υπόθεσηςΤο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έλαβε χθες βράδυ κλήση για πυρκαγιά σε οικία πρώτου ορόφου στην περιοχή του Μασταμπά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.
Επρόκειτο για μια γυναίκα 94 ετών, και τον 60χρονο γιο της, οι οποίοι διέμεναν στο ίδιο σπίτι με τον 57χρονο δράστη.
Ο 60χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με νάιλον σακούλα στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα του διαμερίσματος.
Ο δράστης πήδηξε στο κενόΕνώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο σημείο, ο 57χρονος δράστης εντοπίστηκε στην ταράτσα του δεύτερου ορόφου, προσπαθώντας, σύμφωνα με την αστυνομία, να διαφύγει. Στη συνέχεια, έπεσε στο κενό, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ.
Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του δύο μαχαίρια, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας είχε προκαλέσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό.
Ο δράστης ζούσε με τα θύματαΣύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 57χρονος ζούσε μόνιμα με τη μητέρα και τον αδελφό του στο ίδιο σπίτι. Ο αδελφός του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ήταν κλινήρης, ενώ η μητέρα του ήταν σε προχωρημένη ηλικία.
Χθες (31/10) για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο 57χρονος έβαλε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι του αδερφού και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι με τη χρήση εύφλεκτου υλικού.
Τόσο η μητέρα όσο και ο αδερφός του πέθαναν μιας και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς τις αισθήσεις του.
Η προανάκριση και τα επόμενα βήματαΗ Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής (Υ.Δ.Ε.Ε.) Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, καθώς και νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές πανικού. «Ακούσαμε δυνατές φωνές και μετά είδαμε καπνό να βγαίνει από το σπίτι. Σε λίγα λεπτά ήρθαν τα πυροσβεστικά και η αστυνομία. Ήταν κάτι φρικτό, όλοι ήμασταν σοκαρισμένοι», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.
Άλλος γείτονας ανέφερε ότι η οικογένεια ήταν γνωστή στην περιοχή και ζούσε ήσυχα: «Ήταν μια ήρεμη οικογένεια. Η μητέρα ήταν πολύ ηλικιωμένη, και ο ένας γιος της είχε κινητικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι έγινε».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα