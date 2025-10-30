Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη - Στο εδώλιο στελέχη του ΟΣΕ και εταιρείας security
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη - Στο εδώλιο στελέχη του ΟΣΕ και εταιρείας security
Πρώτη δικαστική διαδικασία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας που αφορά στα χαμένα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης πριν τη σύγκρουση της στα Τέμπη με την επιβατική αμαξοστοιχία η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 57 ανθρώπων.
Αυτή είναι η πρώτη δίκη που γίνεται μετά την τραγωδία. Η έδρα μετά τη διακοπή στις 13 Οκτωβρίου ζήτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη σημερινή δικαστική διαδικασία Στο εδώλιο κάθονται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και της απείθειας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας στην απείθεια. Την ίδια ώρα για την υπόθεση και την δικογραφία που αφορά στις εκταφές και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων , σχετικό αίτημα έχουν καταθέσει ήδη 7 συγγενείς θυμάτων.
Αυτή είναι η πρώτη δίκη που γίνεται μετά την τραγωδία. Η έδρα μετά τη διακοπή στις 13 Οκτωβρίου ζήτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη σημερινή δικαστική διαδικασία Στο εδώλιο κάθονται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και της απείθειας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας στην απείθεια. Την ίδια ώρα για την υπόθεση και την δικογραφία που αφορά στις εκταφές και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων , σχετικό αίτημα έχουν καταθέσει ήδη 7 συγγενείς θυμάτων.
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα