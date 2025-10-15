Τέμπη: Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της τραγωδίας

Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας απέρριψε το αίτημα αναβολής που κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security
Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.
Η υπόθεση εξετάζει τον τρόπο φύλαξης και χειρισμού του οπτικοακουστικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του σιδηροδρομικού σταθμού μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Σύμφωνα με το Larissanet, από την πλευρά των κατηγορουμένων —του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Interstar Security— υποβλήθηκε αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης. Το αίτημα απορρίφθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου, έπειτα και από αντίστοιχη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.
Κατόπιν της απόφασης, το δικαστήριο προχώρησε σε διακοπή της διαδικασίας και όρισε ως νέα ημερομηνία συνέχισης της δίκης την 30ή Οκτωβρίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων κατά την επόμενη δικάσιμο.
