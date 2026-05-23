Στο Μνημείο της RAF στο Μάλεμε Χανίων η πριγκίπισσα Άννα, δείτε εικόνες και βίντεο

Σύμφωνα με το ιστορικό που παρουσιάστηκε στην Πριγκίπισσα Άννα για τη Μάχη της Κρήτης:

«Η υπόσχεση του Τσώρτσιλ να υπερασπιστεί την Ελλάδα, παρά την απεγνωσμένη ανάγκη για άνδρες και εξοπλισμό στη Βόρεια Αφρική, ήταν ένα χρέος τιμής που τον βάραινε πολύ και στο οποίο παρέμεινε βαθιά αφοσιωμένος. Έτσι, στάλθηκε μια Εκστρατευτική Δύναμη για να υποστηρίξει την ελληνική αντίσταση στην ιταλική και γερμανική εισβολή στα τέλη του 1940.Ωστόσο, μετά την επείγουσα εκκένωση του Απριλίου 1941 από την ηπειρωτική Ελλάδα, σχεδόν όλα τα τεθωρακισμένα, το πυροβολικό και ο περισσότερος εξοπλισμός επικοινωνιών εγκαταλείφθηκαν. Αν και η φρουρά της Κρήτης ανήλθε σε περίπου 28.500 συμμαχικά στρατεύματα και 6-10.000 Έλληνες στρατιώτες, παρέμεινε κακώς εξοπλισμένη.Μόνο 14 Blenheim της 30ης Μοίρας και 7 Hurricane της 33ης Μοίρας έφτασαν στο Μάλεμε, επιτρέποντας την εκκένωση απαρχαιωμένων αεροσκαφών Fleet Air Arms. Οι απώλειες αυξήθηκαν μέχρι που έμειναν μόνο τέσσερα Blenheim και ένα Hurricane. Αυτά αποσύρθηκαν μεταξύ 15-19 Μαΐου.Το αεροδρόμιο του Μάλεμε και ο λόφος Καυκασία υπερασπίζονταν 620 στρατιώτες Μαορί του 22ου Τάγματος Νέας Ζηλανδίας, 85 Βασιλικούς Πεζοναύτες, δέκα πυροβόλα Bofors και προσωπικό εδάφους της RAF από την 30ή και 33η Μοίρα, παρά την έλλειψη εκπαίδευσης του Στρατού. Ο λόφος Καυκασία κυριαρχούσε στο αεροδρόμιο. Η απώλειά του θα σήμαινε την απώλεια της Κρήτης.Η γερμανική εισβολή σχεδιάστηκε από τον Στρατηγό Κουρτ Στούντεντ, διοικητή των Fallschirmjäger. Η δύναμή του περιλάμβανε 240 βομβαρδιστικά, 150 Στούκα, 150 μαχητικά, 502 μεταγωγικά αεροσκάφη Junkers Ju 52 και 70 ανεμόπτερα. Μόνο στο Μάλεμε, αποβιβάστηκαν σχεδόν 1.900 αλεξιπτωτιστές και 14.000 ορεινοί στρατιώτεςΣτις 20 Μαΐου 1941, μετά την πρόωρη επιδρομή της Luftwaffe, ξεκίνησε μια μεγάλη επίθεση στις 7:30 με σφοδρό βομβαρδισμό, ακολουθούμενη από σχεδόν 500 αεροσκάφη Ju 52 που έριξαν αλεξιπτωτιστές από χαμηλό ύψος. Σαράντα ανεμόπτερα προσγειώθηκαν στην κοίτη του ποταμού Ταυρωνίτη. Οι 400 στρατιώτες τους καταστράφηκαν από τους αμυνόμενους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της RAF. Άλλα Fallschirmjäger προσγειώθηκαν δυτικότερα, οδηγώντας σε έντονες μάχες στο αεροδρόμιοΠίσω από το μνημείο μας [της RAF στο Μάλεμε] στον λόφο 107, αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν απευθείας στις θέσεις της Νέας Ζηλανδίας και της RAF και υπέστησαν καταστροφικές απώλειες, χωρίς ουσιαστικά κανέναν επιζώντα από το πρώτο κύμα. Ο γερμανικός σχεδιασμός αλεξιπτώτων άφησε τους άνδρες ευάλωτους μέχρι να ανακτήσουν τα εμπορευματοκιβώτια εξοπλισμού, μια αδυναμία που εκμεταλλεύτηκαν οι αμυνόμενοι.Οι μάχες συνεχίστηκαν όλη την ημέρα καθώς η γερμανική πίεση από τη δύση οδήγησε σταδιακά στην απώλεια μεγάλου μέρους του αεροδρομίου. Οι πράξεις ηρωισμού συνοδεύτηκαν από βαρβαρότητα. Το προσωπικό της RAF που παραδόθηκε εκτελέστηκε και 40 κρατούμενοι αναγκάστηκαν να προχωρήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες. Ο πιλότος Crowther και ο δεκανέας Harrison ηγήθηκαν πυρών που διέκοψαν τους επιτιθέμενους, επιτρέποντας σε ορισμένους κρατούμενους να δραπετεύσουν, αν και μόνο 14 επέζησανΜια αντεπίθεση στις 17:00, υποστηριζόμενη από δύο άρματα μάχης Matilda, απέτυχε λόγω μηχανικών προβλημάτων και έλλειψης αποτελεσματικού οπλισμού. Καθώς έπεφτε η νύχτα, οι αποτυχημένες επικοινωνίες οδήγησαν στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι οι βασικές θέσεις είχαν καταληφθεί, γεγονός που οδήγησε σε υποχώρηση. Στην πραγματικότητα, αυτές οι μονάδες παρέμειναν ικανές να κρατήσουν τη θέση τους. Αυτή η υποχώρηση επέτρεψε στις γερμανικές δυνάμεις να ασφαλίσουν τον Λόφο 107 και το αεροδρόμιο. Κατά ειρωνικό τρόπο, την ίδια στιγμή της υποχώρησης, οι Γερμανοί διοικητές, έχοντας υποστεί περίπου 3.000 νεκρούς και 2.600 τραυματίες, σκεφτόντουσαν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση.Ο τοπικός κρητικός πληθυσμός επέδειξε εξαιρετικό θάρρος, αντιστεκόμενος στους κατακτητές παρά τα σοβαρά αντίποινα, κερδίζοντας διαρκή σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια κατάληψης ενός σημαντικού στόχου χρησιμοποιώντας μόνο αερομεταφερόμενες δυνάμεις και, παρόλο που τελικά ήταν επιτυχής, οι σοβαρές απώλειες διασφάλισαν ότι δεν θα επαναλαμβανόταν ποτέ.Θυμόμαστε σήμερα το 50μελές προσωπικό της Μοίρας που πέθανε υπερασπιζόμενο το αεροδρόμιο, από τους 214 που ήταν παρόντες εκείνο το πρωί. Από τους υπόλοιπους, 75 αιχμαλωτίστηκαν και 89 διέφυγαν διασχίζοντας τα Λευκά Όρη για να σωθούν από το Βασιλικό Ναυτικό.Θα τους θυμόμαστε».