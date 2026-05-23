Ποιος θα ταρακουνήσει περισσότερο το ΟΑΚΑ, οι Metallica ή οι Iron Maiden; Θα απαντήσουν οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού
Δύο μεγάλες συναυλίες μέσα δύο εβδομάδες είναι κάτι που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανένα φίλο της μέταλ μουσικής, αλλά ούτε και τους γεωλόγους που δεν αφήνουν να χαθεί την ευκαιρία να μετρήσουν τους μικροσεισμούς από το κοινό.

Μετά την παρακολούθηση της συναυλίας των Metallica, στις 9 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεχίζει και σήμερα τη σεισμολογική καταγραφή στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden.

Στόχος είναι να συγκριθεί η σεισμική απόκριση και η μικροδόνηση που προκαλείται από το κοινό σε δύο από τις μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, αναφέρει το Ινστιτούτο σε ανάρτησή του.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Δείτε εδώ την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο: https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/
