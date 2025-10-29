Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι που επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε 13χρονο στο Μοσχάτο
Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι που επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε 13χρονο στο Μοσχάτο
Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους
Οι Αρχές συνέλαβαν 6 ανήλικους ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε 13χρονο με γροθιές και κλωτσιές σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.
Ειδικότερα, απογευματινές ώρες του Σαββάτου (25/10), οι 6 κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους 9 συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 6 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της Κυριακής (26/10), στην περιοχή του Μοσχάτου.
Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους. Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κτηρίου
Γεωργιάδης στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που έχει υβρίσει τους νεκρούς μηχανοδηγούς των Τεμπών, είναι κακιά γυναίκα
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
