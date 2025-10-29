Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της - «Θεωρεί ότι υπάρχουν ένοχοι και από το οικογενειακό περιβάλλον»

Μέσω του δικηγόρου της ζήτησε να αρθεί το τηλεφωνικό της απόρρητο ώστε να ανακτηθούν τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον θείο της - «Η εντολέας μου αποκλείει ότι αυτά τα δύο παιδιά ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν » δήλωσε η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου