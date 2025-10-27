Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Απείλησε με όπλο γυναίκα μέσα σε μαγαζί της Κυψέλης και συνελήφθη 37χρονος
Απείλησε με όπλο γυναίκα μέσα σε μαγαζί της Κυψέλης και συνελήφθη 37χρονος
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Συνελήφθη στην περιοχή της Κυψέλης, ένας 37χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο κατηγορούμενος με αφορμή φραστικό επεισόδιο, απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.
Αστυνομικοί της oμάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο κατηγορούμενος με αφορμή φραστικό επεισόδιο, απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.
Αστυνομικοί της oμάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχίζουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Τα προγράμματα και τα δίδακτρα
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Άδωνις: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding
Αρχίζουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Τα προγράμματα και τα δίδακτρα
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Άδωνις: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα