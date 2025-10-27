Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή με ρόπαλα, ξύλα και μαχαίρια στην Περαία
Η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της αιματηρής διαμάχης - Ένας 20χρονος μαχαιρώθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος
Η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε τέσσερις άνδρες ηλικίας 18, 20, 20 και 21 ετών, καθώς και σε έναν 47χρονο αλλοδαπό που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, τέσσερις εκ των συλληφθέντων, μαζί με έτερα άτομα, επιτέθηκαν στον 47χρονο αλλοδαπό και σε έναν 26χρονο συγγενή του χρησιμοποιώντας ρόπαλα και ξύλα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών και συγκεκριμένα στον 20χρονο και τον 21χρονο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να τραυματιστεί από μαχαίρι.
Το επεισόδιο φαίνεται ότι έγινε με αφορμή προσωπικές διαφορές, ενώ ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.
Ο 20χρονος τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε άλλο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr