Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή με ρόπαλα, ξύλα και μαχαίρια στην Περαία
ΕΛΛΑΔΑ
Μαχαίρωμα Θεσσαλονίκη Συμπλοκή Περαία

Η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της αιματηρής διαμάχης - Ένας 20χρονος μαχαιρώθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Περαία Θεσσαλονίκης, όπου άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών είχε ως αποτέλεσμα πέντε συλλήψεις και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.

Η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε τέσσερις άνδρες ηλικίας 18, 20, 20 και 21 ετών, καθώς και σε έναν 47χρονο αλλοδαπό που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, τέσσερις εκ των συλληφθέντων, μαζί με έτερα άτομα, επιτέθηκαν στον 47χρονο αλλοδαπό και σε έναν 26χρονο συγγενή του χρησιμοποιώντας ρόπαλα και ξύλα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών και συγκεκριμένα στον 20χρονο και τον 21χρονο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να τραυματιστεί από μαχαίρι.

Το επεισόδιο φαίνεται ότι έγινε με αφορμή προσωπικές διαφορές, ενώ ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.

Ο 20χρονος τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε άλλο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.


