Πέντε συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία – Με χειροπέδες και ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε
Το επεισόδιο φαίνεται ότι έγινε με αφορμή προσωπικές διαφορές, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα ένας 20χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.
Πρόκειται για τέσσερις άνδρες ηλικίας 18, 20, 20 και 21 ετών και έναν 47χρονο αλλοδαπό σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, τέσσερις εκ των συλληφθέντων, μαζί με έτερα άτομα, επιτέθηκαν στον 47χρονο αλλοδαπό και σε έναν 26χρονο συγγενή του χρησιμοποιώντας ρόπαλα και ξύλα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών και συγκεκριμένα στον 20χρονο και τον 21χρονο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να τραυματιστεί από μαχαίρι.
Το επεισόδιο φαίνεται ότι έγινε με αφορμή προσωπικές διαφορές, ενώ ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.
Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε έτερο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
