Από τη μουσική στα μαχητικά και τις τηλεπικοινωνίες: Ποιοι αξιοποιούν το μεταπτυχιακό «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου



Από τα ντραμς στον προγραμματισμό



Ένα μεταπτυχιακό που δεν αποκλείει κανέναν



Ενσωματώνοντας τη νέα τεχνολογία στην τοπική αυτοδιοίκηση



Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη σύγχρονη εποχή

Η διαδρομή του απόφοιτου, επαγγελματία μουσικού και ντράμερ, ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει εντελώς επαγγελματική πορεία στα 40 του χρόνια, είναι, επίσης, ενδιαφέρουσα: «Ήμουν στην πρώτη φουρνιά που παρακολούθησε το πρόγραμμα στην έναρξή του, το 2022-23. Να σημειώσω, ότι είναι το τρίτο πανεπιστημιακό Ίδρυμα, στο οποίο έχω φοιτήσει: ξεκίνησα από το Εθνικό Καποδιστριακό στην Αθήνα, όπου εγκατέλειψα σπουδές Ιατρικής στο 4ο έτος, συνέχισα στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, όπου πήρα το πτυχίο της μουσικής και ακολούθησε το Χαροκόπειο. Ήμουν επαγγελματίας μουσικός, ντράμερ. Δούλευα επαγγελματικά κάνοντας μαθήματα σε ωδεία, παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα. Έχω υπηρετήσει και σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτής, έχω κάνει δισκογραφία με καλλιτέχνες, ανέβηκα σε live μουσικές σκηνές… Πέρασα όλη τη γκάμα της απασχόλησης των επαγγελματικών διεξόδων που έχει ένας μουσικός. Όμως η δουλειά του μουσικού έχει αλλάξει, οι συνθήκες είναι ασταθείς. Ύστερα από 10 χρόνια εργασίας, βρέθηκα λίγο πάνω από το μηδέν. Ο κορονοϊός ήταν η χαριστική βολή. Ήθελα κάτι με προοπτική, σταθερότητα και σύνδεση με την τεχνολογία. Αυτή η ανάγκη με ώθησε να στραφώ αλλού», λέει.Εντόπισε ποια πανεπιστήμια πρόσφεραν προγράμματα ανακατεύθυνσης σπουδών – «δηλαδή, άνθρωποι, που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο που διδάσκεται και εισάγονται ομαλά στο νέο αντικείμενο αλλά με πιο πρακτικό στόχο, με βάση τι ζητάει η αγορά» εξηγεί.Με τη βοήθεια συμβούλου σταδιοδρομίας, ο κ. Κωνσταντινίδης κατέληξε πως η πληροφορική ήταν η ιδανική επιλογή. «Μπορείς να δουλέψεις εξ αποστάσεως, έχει μεγάλη ζήτηση και είναι ευρύ πεδίο». Μετά από έρευνα, επέλεξε το πρόγραμμα του Χαροκοπείου, που ήταν το πιο ενημερωμένο. «Η λέξη ‘εφαρμοσμένη’ τα λέει όλα. Είναι πρόγραμμα που σε μαθαίνει ό,τι χρειάζεσαι για την αγορά εργασίας, ακόμη κι αν ξεκινάς από το μηδέν».Ο ίδιος ξεκίνησε χωρίς καν βασικό εξοπλισμό. «Δεν είχα καν λάπτοπ, μόνο ένα παλιό smartphone. Το πανεπιστήμιο μου παρείχε όλα τα μέσα που χρειαζόμουν».Παρακολούθησε το πρώτο εξάμηνο δια ζώσης και το δεύτερο εξ αποστάσεως. «Η υβριδική διδασκαλία λειτούργησε άψογα. Οι καθηγητές ήταν πλήρως εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και το εκπαιδευτικό υλικό ενώ το πλαίσιο συνεργασίας ήταν πλήρως υποστηρικτικό. Ιδιαίτερη σημασία δίνονταν, επίσης, στην ανατροφοδότηση από την πλευρά τους, γεγονός που διευκόλυνε τη ροή του προγράμματος για όλους μας. Πολύ καλή ήταν, ακόμη, η συνεργασία με τους συμφοιτητές, καθώς υπήρχαν υποχρεωτικές ομαδικές εργασίες».Το αποτέλεσμα; Μία ολοκληρωτική επαγγελματική ανακατεύθυνση. Πριν ακόμη πάρει το πτυχίο του, βρήκε εργασία σε πολυεθνική εταιρεία. «Η βοήθεια του γραφείου διασύνδεσης του πανεπιστημίου ήταν καθοριστική. Έμαθα να φτιάχνω σωστό βιογραφικό, να στήνω το LinkedIn, να δίνω συνεντεύξεις. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχα προσληφθεί στην OpenBet. Σήμερα εργάζομαι ως automation tester και έχω ήδη πάρει δύο προαγωγές ενώ οι οικονομικές μου απολαβές είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με το παρελθόν. Επιπλέον, πρόκειται για μία σταθερή εργασία – δεν μπορείς να ζήσεις σκηνικά ‘άγριας δύσης’ όταν δουλεύεις σε μία πολυεθνική, πρέπει να πάνε όλα στραβά στον κόσμο για να επηρεαστεί ενώ υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας… ».Ο κ. Κωνσταντινίδης ζει πλέον στη Χίο, όπου εργάζεται εξ αποστάσεως, συνεχίζει να παίζει μουσική ενώ η σύζυγός του –επίσης μουσικός– υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση.Η προσβασιμότητα για φοιτητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην πληροφορική, αποτελεί το στοιχείο, που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτή η προσέγγιση, συνδυασμένη με τον πρακτικό προσανατολισμό του προγράμματος, φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.Η κυρία, απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργαζόμενη σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών, περιγράφει τί την οδήγησε στην επιλογή του προγράμματος: «Ήθελα να βελτιώσω τις ψηφιακές μου δεξιότητες και να δω πώς η τεχνολογία μπορεί να με εξελίξει στην υπάρχουσα θέση εργασίας μου», εξηγεί. Αν και οι γνώσεις της στην πληροφορική περιορίζονταν σε αυτές, που διαθέτει κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, το πρόγραμμα «με έφερε πιο κοντά σε εργαλεία που με βοήθησαν να κάνω πιο εύκολα τη δουλειά μου, να αναλύω προβλήματα με διαφορετικό τρόπο και να αυτοματοποιώ διαδικασίες. Αύξησα την παραγωγικότητά μου, μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο που χρειαζόταν να δαπανήσω». Επέλεξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς δεν προαπαιτούσε γνώσης πληροφορικής και ήταν ανοιχτό για άτομα από οποιοδήποτε κλάδο.Η ευελιξία του προγράμματος ήταν κρίσιμο στοιχείο. Η Νιάρχου εργάζεται σε πλήρες ωράριο, όμως κατάφερε να ανταποκριθεί στο εντατικό μονοετές πρόγραμμα. «Ήταν απαιτητικό, αλλά σωστά δομημένο. Χρειάζεται καλός προγραμματισμός από τον φοιτητή, όμως ήταν σωστά δομημένο από το πανεπιστήμιο», σημειώνει.Η κυρία, ξεκίνησε να φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα φέτος. Το υπόβαθρό της, διαφορετικό: είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας με εξειδίκευση στο αθλητικό μάρκετινγκ, έχει ήδη ολοκληρώσει ένα μεταπτυχιακό στο τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με εξειδίκευση στην τοπική αυτοδιοίκηση και εργάζεται εδώ και χρόνια σε εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. «Η πληροφορική είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας.Ήθελα να διευρύνω τις γνώσεις μου, προσωπικά και επαγγελματικά – είναι ωραίο να εξελισσόμαστε! Θεωρώ ότι το μεταπτυχιακό αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αγορά εργασίας», λέει. Η ίδια έμαθε για το πρόγραμμα μέσω του LinkedIn. «Είδα ότι ήταν σχεδιασμένο για ανθρώπους χωρίς προϋπάρχουσες γνώσεις πληροφορικής. Αυτό ήταν καθοριστικό. Το Χαροκόπειο είναι από τα κορυφαία πανεπιστήμια και το πρόγραμμα φαινόταν πολύ ενδιαφέρον».Παράλληλα, η κυρία Τολίδου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ριζικής επαγγελματικής ανακατεύθυνσης: «Η δουλειά μου μέχρι τώρα είναι καθαρά διοικητική. Δεν βλέπω προοπτική εξέλιξης, θα ήθελα να αναλαμβάνω μεγαλύτερα projects. Με το μεταπτυχιακό ίσως μπορέσω να αλλάξω κατεύθυνση. Όσο περνούν οι μέρες, ανακαλύπτω ενδιαφέρουσες προοπτικές, που δεν γνώριζα όταν έκανα την αίτηση», αναφέρει, τονίζοντας παράλληλα την υποστήριξη που δέχονται οι φοιτητές από τους διδάσκοντες: «Οι καθηγητές δεν περιορίζονται στη διδασκαλία. Μας βοηθούν να δούμε ποιες νέες οδοί ανοίγονται μπροστά μας, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας. Είναι ένα πολύ φοιτητοκεντρικό περιβάλλον».Η επιτυχία του μεταπτυχιακού φαίνεται να οφείλεται σε μια συνειδητή στρατηγική επιλογή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: να προσφέρει ένα πρόγραμμα που να συνδυάζει τεχνολογικές γνώσεις με εφαρμοσμένο χαρακτήρα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες εργαζομένων και ενηλίκων φοιτητών.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προγραμματισμό, βάσεις δεδομένων, δίκτυα επικοινωνιών, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα αντικείμενα αιχμής, που αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, η αξιολόγηση βασίζεται σε εργασίες αντί για εξετάσεις, γεγονός που ενισχύει τη βιωματική μάθηση.Όπως δηλώνει ο διευθυντής του προγράμματος, Καθηγητής, στο protothema.gr: «Το μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει ήδη 3 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό εκπαιδεύτηκαν επιστήμονες διαφορετικών υποβάθρων, ενώ όλοι σχεδόν βρήκαν εργασία στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, ή αναβάθμισαν σημαντικά αυτή που είχαν. Αυτό οφείλεται στο καινοτόμο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει προγραμματισμό, βάσεις δεδομένων, δίκτυα επικοινωνιών, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα αντικείμενα αιχμής και ζήτησης από την αγορά. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος παίζει και ο τρόπος διδασκαλίας ο οποίος είναι προσαρμοσμένος σε εργαζόμενους, με οικογένεια και γενικά άλλες υποχρεώσεις και ο οποίος περιλαμβάνει υβριδική διδασκαλία (δια ζώσης- εξ αποστάσεως) και έμφαση στην εκπόνηση εργασιών αντί εξετάσεων. Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε για πλήρη φοίτηση, διάρκειας ενός έτους, ή μερικής, διάρκειας δύο ετών. Με αυτοπεποίθηση, η οποία βασίζεται στη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία, καλωσορίζουμε τους νέους φοιτητές και τους ευχόμαστε καλές σπουδές και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Επίσης προσκαλούμε την επόμενη γενιά να... ετοιμάζεται!».