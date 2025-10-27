28η Οκτωβρίου: Με σύμμαχο τον καλό καιρό αύριο οι παρελάσεις, δείτε χάρτη με τις θερμοκρασίες σε 7 μεγάλες πόλεις

Η τάση για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή ή λίγο υψηλότερες. Την Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις στα δυτικά, χωρίς φαινόμενα.