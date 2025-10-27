28η Οκτωβρίου: Με σύμμαχο τον καλό καιρό αύριο οι παρελάσεις, δείτε χάρτη με τις θερμοκρασίες σε 7 μεγάλες πόλεις
Υποχωρεί ο υδράργυρος, έως και τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική - Η πρόγνωση για την Θεσσαλονίκη

Με άστατο καιρό ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, καθώς σήμερα Δευτέρα 27/10 εκδηλώνονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια μια κακοκαιρία εξπρές προκαλεί βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Αύριο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

Με σύμμαχο τον καιρό αύριο οι παρελάσεις...Χρόνια πολλά!

Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Monday, October 27, 2025


Ευνοϊκές συνθήκες για τις παρελάσεις

Για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός σε όλη τη χώρα. Οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.


Καιρός:  Η αναλυτική πρόγνωση για αύριο 28η Οκτωβρίου

Αύριο, Τρίτη, ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά σε όλη τη χώρα. Μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν με πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, ενώ και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, αναμένεται ηλιοφάνεια.

Η τάση για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή ή λίγο υψηλότερες. Την Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις στα δυτικά, χωρίς φαινόμενα.

