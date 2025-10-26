Μαχαίρωσαν στον θώρακα 20χρονο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μαχαίρωμα Τραυματίας

Μαχαίρωσαν στον θώρακα 20χρονο στη Θεσσαλονίκη

Εισήχθη στο χειρουργείο, ενώ, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε

Μαχαίρωσαν στον θώρακα 20χρονο στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
10 ΣΧΟΛΙΑ
Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με τραύμα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο νοσηλεύεται ένας 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (26/10).

Ο 20χρονος εισήχθη στο χειρουργείο, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Το περιστατικό ερευνάται από τους αστυνομικούς που συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε

Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στράτος Λούβαρης
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης