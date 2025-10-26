Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Μαχαίρωσαν στον θώρακα 20χρονο στη Θεσσαλονίκη
Μαχαίρωσαν στον θώρακα 20χρονο στη Θεσσαλονίκη
Εισήχθη στο χειρουργείο, ενώ, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε
Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με τραύμα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο νοσηλεύεται ένας 20χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (26/10).
Ο 20χρονος εισήχθη στο χειρουργείο, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.
Το περιστατικό ερευνάται από τους αστυνομικούς που συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (26/10).
Ο 20χρονος εισήχθη στο χειρουργείο, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.
Το περιστατικό ερευνάται από τους αστυνομικούς που συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα