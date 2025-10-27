Ο 18χρονος Έλληνας που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία ήθελε να γυρίσει μόνιμα στη Ρόδο - Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα του

«Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο» είχε εκμυστηρευτεί στον παππού του - «Ανεξήγητος πόνος» έγραψε ο πατέρας του - Ήταν εκτός Βραζιλίας η μητέρα και η αδερφή του

