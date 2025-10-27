Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Καρπάθου
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Καρπάθου
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα 48 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της Καρπάθου.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 48 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού των Δωδεκανήσων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 48 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού των Δωδεκανήσων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα