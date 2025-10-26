Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Πειραιάς: Ληστές εισέβαλαν σε διαμέρισμα - Έδεσαν τον 62χρονο ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήματα
Ο 62χρονος δεν ανέφερε τραυματισμό από την εισβολή στο σπίτι του
Ληστεία διαδραματίστηκε στον Πειραιά το βράδυ του Σαββάτου.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δύο άγνωστα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίασαν την κεντρική πόρτα ενός διαμερίσματος επί της Καραολή και Δημητρίου.
Εκεί, ακινητοποίησαν έναν 62χρονο δένοντας τα άνω και κάτω άκρα του με σχοινί. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το σπίτι χρηματικό και κοσμήματα. Ο 62χρονος άνδρας δεν ανέφερε τραυματισμό.
