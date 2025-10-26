Πειραιάς: Ληστές εισέβαλαν σε διαμέρισμα - Έδεσαν τον 62χρονο ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Πειραιάς

Πειραιάς: Ληστές εισέβαλαν σε διαμέρισμα - Έδεσαν τον 62χρονο ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήματα

Ο 62χρονος δεν ανέφερε τραυματισμό από την εισβολή στο σπίτι του

Πειραιάς: Ληστές εισέβαλαν σε διαμέρισμα - Έδεσαν τον 62χρονο ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήματα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ληστεία διαδραματίστηκε στον Πειραιά το βράδυ του Σαββάτου.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δύο άγνωστα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίασαν την κεντρική πόρτα ενός  διαμερίσματος επί της Καραολή και Δημητρίου.

Εκεί, ακινητοποίησαν έναν 62χρονο δένοντας τα άνω και κάτω άκρα του με σχοινί. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το σπίτι χρηματικό και κοσμήματα. Ο 62χρονος άνδρας δεν ανέφερε τραυματισμό.

Όλες οι ειδήσεις

Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης

Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;

Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης