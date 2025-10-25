Άνοιξη... μέσα στο φθινόπωρο: Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν.Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.