Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ στην Άρτα
Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ στην Άρτα
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου Άρτας και θα συμμετάσχουν 20 άνεργοι ή εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, ηλικίας 18–60 ετών, κάτοικοι του Δήμου Άρτας ή των όμορων δήμων του νομού
Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων των υποψήφιων καταρτιζόμενων στο νέο προγράμματα κατάρτισης που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.
Το πρόγραμμα «Εμβολιασμός Δενδρωδών Καλλιεργειών (Εσπεριδοειδή, Ελιά, Ακτινίδια, Αμπέλια)», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών, ειδικότερα εσπεριδοειδών, ελιάς, ακτινιδιάς και αμπέλου, σε περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου προκύπτει αντίστοιχη ανάγκη.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου Άρτας και θα συμμετάσχουν 20 άνεργοι ή εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, ηλικίας 18–60 ετών, κάτοικοι του Δήμου Άρτας ή των όμορων δήμων του νομού. Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροκτήματα συνεταιρισμών μελών του Επιμελητηρίου Άρτας.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων (kdvm.ioannina@dypa.gov.gr 3ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα, ΤΚ: 45500, 2651048063).
Όσοι υποψήφιοι καταθέσουν ένσταση, οφείλουν να αναφέρουν την ακριβή αιτιολογία της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά.
Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα.
Το πρόγραμμα «Εμβολιασμός Δενδρωδών Καλλιεργειών (Εσπεριδοειδή, Ελιά, Ακτινίδια, Αμπέλια)», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών, ειδικότερα εσπεριδοειδών, ελιάς, ακτινιδιάς και αμπέλου, σε περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου προκύπτει αντίστοιχη ανάγκη.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου Άρτας και θα συμμετάσχουν 20 άνεργοι ή εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, ηλικίας 18–60 ετών, κάτοικοι του Δήμου Άρτας ή των όμορων δήμων του νομού. Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροκτήματα συνεταιρισμών μελών του Επιμελητηρίου Άρτας.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων (kdvm.ioannina@dypa.gov.gr 3ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα, ΤΚ: 45500, 2651048063).
Όσοι υποψήφιοι καταθέσουν ένσταση, οφείλουν να αναφέρουν την ακριβή αιτιολογία της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά.
Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα.
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα