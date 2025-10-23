Επεισόδια με κρότου λάμψης και χημικά στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, δείτε βίντεο
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας καταγγέλλουν τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής
Επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.
Τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 10 το πρωί μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και από τις συλλογικότητες «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη» στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτήριο επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.
Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν αναίτια επίθεση ενώ διαδήλωναν ειρηνικά μαζί με τα παιδιά τους κατά των συγχωνεύσεων εν μέσω της σχολικής χρονιάς.
