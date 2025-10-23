Με 23 οχήματα η μεταγωγή των συλληφθέντων για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα - Με βαν τα αποδεικτικά στοιχεία, δείτε βίντεο
Με 23 οχήματα η μεταγωγή των συλληφθέντων για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα - Με βαν τα αποδεικτικά στοιχεία, δείτε βίντεο

Οι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 34 εκ των 37 συλληφθέντων για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, η μεταγωγή από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έγινε με 23 συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, συνοδεία περιπολικού.

Συνολικά πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα.

ThessPost - Μεγάλη επιχείρηση για τη μεταγωγή συλληφθέντων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα


Ανάμεσά τους ήταν και ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που θεωρείται αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί χρειάστηκε, μάλιστα, να επιστρατεύσουν και βαν για να μεταφέρουν τα διαβιβαστικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

