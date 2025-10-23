Με 23 οχήματα η μεταγωγή των συλληφθέντων για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα - Με βαν τα αποδεικτικά στοιχεία, δείτε βίντεο
Με 23 οχήματα η μεταγωγή των συλληφθέντων για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα - Με βαν τα αποδεικτικά στοιχεία, δείτε βίντεο
Οι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 34 εκ των 37 συλληφθέντων για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, η μεταγωγή από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έγινε με 23 συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, συνοδεία περιπολικού.
Συνολικά πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα.
Ανάμεσά τους ήταν και ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που θεωρείται αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
Οι αστυνομικοί χρειάστηκε, μάλιστα, να επιστρατεύσουν και βαν για να μεταφέρουν τα διαβιβαστικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.
