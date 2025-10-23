Αποκαλύπτεται η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι 37 συλλήψεις, ο αγρότης από τα Γιαννιτσά και το κόλπο με τις αδήλωτες εκτάσεις

Σύλληψη αγρότη από τα Γιαννιτσά για παράνομες επιδοτήσεις





Ο 38χρονος αγρότης από τα Γιαννιτσά φέρεται να είχε αναπτύξει κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Ο 38χρονος, πρώην υπάλληλος γραφείου του ΟΣΔΕ, δήλωνε πλασματικές εκτάσεις και ζώα για λογαριασμό 300 αγροτών, οι οποίοι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράξουν επιδοτήσεις.Ο ίδιος φέρεται να ήταν το κεντρικό πρόσωπο μιας εκτεταμένης απάτης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο.Παλαιότερα εργαζόταν ως λογιστής-υπάλληλος σε γραφείο παροχής υπηρεσιών σε αγροτικές μελέτες και συγκεκριμένα ήταν υπεύθυνος για τους φακέλους με τα δικαιολογητικά σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Πελατεία με αγρότες

Μέσω του ΟΣΔΕ οι πελάτες του 38χρονου δήλωναν τιςώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από τον. Ο ίδιος είχε αποκτήσει προσωπική πελατεία, αποτελούμενη από περίπου 300 αγρότες, τους οποίους εξυπηρετούσε προσωπικά και εκτός του γραφείου που εργαζόταν μέχρι το 2021.

« Ισχυριζόταν ότι ο πατέρας του είχε συνεταιρισμό»

Όπως λέει στο protothema.gr στενή του συνεργάτιδα την επίμαχη περίοδο, ο 38χρονος υποστήριζε πως ο πατέρας του ήταν πρόεδρος σε αγροτικό συνεταιρισμό και έτσι είχε πολλές γνωριμίες με αγρότες της περιοχής.



«Αυτός εξυπηρετούσε το δικό μου πελατολόγιο αλλά είχε και δικούς του πελάτες. Ισχυριζόταν ότι ο πατέρας του είχε συνεταιρισμό και από εκεί είχε το πελατολόγιο. Έκανε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ και μου απέδιδε ό,τι είχε κοπεί. Αυτός έκοβε το αντίστοιχο παραστατικό για εκτάσεις, πληρωνόταν και μετά μου έκανε απόδοση. Μετά απολύθηκε από την εταιρεία και φεύγοντας από εμένα έφυγαν και όλοι οι πελάτες του. Περίπου 300 άτομα, δικοί του πελάτες» εξηγεί.



Η ίδια αντιλήφθηκε ότι κάτι «ύποπτο» συμβαίνει με τον πρώην συνεργάτη της και τους πελάτες του όταν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από αστυνομικό ο οποίος ζητούσε πληροφορίες για τον 38χρονο.



«Δεν είχα καταλάβει τι έκανε με τους πελάτες του. Κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι στο γραφείο. Αυτά πρέπει να γίνονταν εκτός γραφείου. Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου με είχε καλέσει η αστυνομία για να με ρωτήσουν τι υπάλληλος είναι, τι έκανε», προσθέτει.





Εισαγγελική έρευνα και 37 συλλήψεις μελών σπείρας

Στην κατεύθυνση των αποκαλύψεων, η Εισαγγελία προχώρησε σε έρευνες και ανακοίνωσε την εξάρθρωση μιας σπείρας που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω πλαστών δηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, 37 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Γιαννιτσών, της Αττικής, της Κρήτης, της Έδεσσας, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων. Η σπείρα εκμεταλλευόταν το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να αποσπά επιδοτήσεις μέσω της δήλωσης αδήλωτων εκτάσεων και ζώων, με στόχο τη χρηματοδότηση ατομικών συμφερόντων.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).



Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.



Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.



Η διερεύνηση και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.



Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).



Όπως τονίζεται, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.





Ανακοίνωση της Ε.Ε.: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών επιδοτήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα και έχει προειδοποιήσει τη χώρα για τις σοβαρές παρατυπίες.







Ο «Φραπές» για τα «αδικαιολόγητα» 2,5 εκατ. ευρώ





Ειδικότερα, η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ερεύνησε την περιουσιακή κατάσταση του κ. Ξυλούρη καθώς φέρεται ότι αυτός δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες αν και ήταν υπόχρεος υποβολής. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ακόμη κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ποτέ όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.



Στο στάδιο αυτό η ανεξάρτητη αρχή διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να ελεγχθεί και ποινικά ο συγκεκριμένος παραγωγός για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες. Επιπλέον, ο ίδιος φάκελος αναμένεται να διαβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.







Τι απαντά ο Ξυλούρης







«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων στο



Έτοιμος να κινηθεί νομικά δηλώνει ο Γ. Ξυλούρης, γνωστός και ως «φραπές», μετά τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας που αφορούν την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος , κατά την οποία φέρεται να βρέθηκαν στην κατοχή του πάνω από 2 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 - 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων στο creta24.gr ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ . «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», είπε και πρόσθεσε: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός». Ωστόσο, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε θα σχηματιστεί μια νέα δεύτερη δικογραφία. Οι ελληνικές αρχές έλαβαν προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου προκειμένου να καταθέσουν νέο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των ελέγχων και την αποκατάσταση της διαφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος αναστολής των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ οι ελληνικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν την καταπολέμηση της απάτης στο σύστημα ΟΣΔΕ. Επίσης από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μια Jaguar.

«Η Jaguar είναι μοντέλο του 1999»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ο «Φραπές» ισχυρίστηκε πως η Jaguar είναι μοντέλο του 1999 και εν τέλει τη μεταβίβασε στον αδερφό του και έγινε «παλιοσίδερα»: «Ως προς την ουσία, θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η "πανάκριβη" Jaguar είναι μοντέλο του 1999, 21 ετών αυτοκίνητο. Το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω τη μεταβίβασα στον αδερφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση, παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία».



«Σεβόμενος απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μία φορά εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση, στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά εξ’ αυτών ψευδή, να δημοσιοποιούνται στο πανελλήνιο και εγώ να δικάζομαι σε δημόσια δίκη, χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές», είπε ο κ. Ξυλούρης.









