Συνέδριο για το κράτος δικαίου και την ποινική δικαιοσύνη

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2026 συνέδριο με αντικείμενο τις εξελίξεις στο κράτος δικαίου, την ποινική δικαιοσύνη και τη σχέση επιστήμης και πολιτικής, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, νομικών και προσωπικοτήτων του δημόσιου βίου.
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι»
, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και τον Δικηγορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη νομική κοινότητα και τη δημόσια ζωή.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι εργασίες του συνεδρίου θα αναπτυχθούν μέσα από θεματικές ενότητες που θα επικεντρωθούν σε επίκαιρα ζητήματα του κράτους δικαίου, της σύγχρονης νομοθέτησης και της λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, στόχος είναι η ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων και η διατύπωση προτάσεων γύρω από θεσμικά και νομικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες εξ αποστάσεως.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους ομιλητές αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα από τους διοργανωτές.