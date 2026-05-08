Συνέδριο για το κράτος δικαίου και την ποινική δικαιοσύνη
ΕΛΛΑΔΑ
Ποινικολόγοι Δικηγόροι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Συνέδριο για το κράτος δικαίου και την ποινική δικαιοσύνη

Στη Θεσσαλονίκη στις 9 και 10 Μαΐου 

Συνέδριο για το κράτος δικαίου και την ποινική δικαιοσύνη
Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2026 συνέδριο με αντικείμενο τις εξελίξεις στο κράτος δικαίου, την ποινική δικαιοσύνη και τη σχέση επιστήμης και πολιτικής, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, νομικών και προσωπικοτήτων του δημόσιου βίου.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι», το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη νομική κοινότητα και τη δημόσια ζωή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι εργασίες του συνεδρίου θα αναπτυχθούν μέσα από θεματικές ενότητες που θα επικεντρωθούν σε επίκαιρα ζητήματα του κράτους δικαίου, της σύγχρονης νομοθέτησης και της λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, στόχος είναι η ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων και η διατύπωση προτάσεων γύρω από θεσμικά και νομικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες εξ αποστάσεως.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους ομιλητές αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα από τους διοργανωτές.

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης