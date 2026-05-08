Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη

Ο επί σειρά ετών αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της Ελευθεροτυπίας και συγγραφέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία είχαν οδηγήσει στη νοσηλεία του.

Την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη.



Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής.Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρει αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Γκιώνη θα ψαλεί την Τρίτη, 12 Μαΐου στις 12 μ., στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής».