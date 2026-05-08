Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο: Επτά συλλήψεις μετά από έρευνες στο Καρλόβασι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου
για υποθέσεις ναρκωτικών
, με τις πρώτες έρευνες να επικεντρώνονται στο Καρλόβασι
και να οδηγούν στη σύλληψη επτά ατόμων
.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν συντονισμένες επιχειρήσεις και εφόδους σε διάφορα σημεία της περιοχής, ενώ οι συλληφθέντες
φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών
.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και στις κατοικίες των εμπλεκομένων, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν στοιχεία που έχουν προκύψει από την προανακριτική διαδικασία
.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης και σε άλλες περιοχές
της Σάμου παραμένει ανοιχτό, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία για περισσότερες λεπτομέρειες
, ενώ ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.