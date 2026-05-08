Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο: Επτά συλλήψεις μετά από έρευνες στο Καρλόβασι
ΕΛΛΑΔΑ
Σάμος Ναρκωτικά Συλλήψεις

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο: Επτά συλλήψεις μετά από έρευνες στο Καρλόβασι

Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο: Επτά συλλήψεις μετά από έρευνες στο Καρλόβασι
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου για υποθέσεις ναρκωτικών, με τις πρώτες έρευνες να επικεντρώνονται στο Καρλόβασι και να οδηγούν στη σύλληψη επτά ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν συντονισμένες επιχειρήσεις και εφόδους σε διάφορα σημεία της περιοχής, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και στις κατοικίες των εμπλεκομένων, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν στοιχεία που έχουν προκύψει από την προανακριτική διαδικασία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης και σε άλλες περιοχές της Σάμου παραμένει ανοιχτό, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία για περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης