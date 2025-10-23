Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Θεσσαλονίκη σήμερα ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
Οι δοκιμαστικές διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα μεταξύ 11:00 και 14:00
Δοκιμαστικές διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου μεταξύ 11:00 και 14:00.
Παράλληλα θα γίνει δοκιμαστική επίδειξη του Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» στο πλαίσιο δοκιμαστικής παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.
