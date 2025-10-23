Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Θεσσαλονίκη σήμερα ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
Μαχητικά αεροσκάφη Θεσσαλονίκη

Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Θεσσαλονίκη σήμερα ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Οι δοκιμαστικές διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα μεταξύ 11:00 και 14:00

Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Θεσσαλονίκη σήμερα ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
Δοκιμαστικές διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου μεταξύ 11:00 και 14:00.

Παράλληλα θα γίνει δοκιμαστική επίδειξη του Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» στο πλαίσιο δοκιμαστικής παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.

