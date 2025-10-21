Βίντεο: Αποκολλήθηκε φορέας εκτόξευσης ρουκετών από στρατιωτικό ελικόπτερο και έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της Κύπρου
Βίντεο: Αποκολλήθηκε φορέας εκτόξευσης ρουκετών από στρατιωτικό ελικόπτερο και έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της Κύπρου

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές - Το ελικόπτερο που έχασε τον εκτοξευτή επέστρεψε εσπευσμένα στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» για τεχνικούς ελέγχους

Βίντεο: Αποκολλήθηκε φορέας εκτόξευσης ρουκετών από στρατιωτικό ελικόπτερο και έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της Κύπρου
Μανώλης Καλατζής
Με ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε εκπαιδευτική πτήση δύο ελικοπτέρων της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς σήμερα το πρωί στην επαρχία Πάφου. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, αποκολλήθηκε από το ένα ελικόπτερο φορέας εκτόξευσης ρουκετών και έπεσε στο έδαφος, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο χωριό Πέγεια. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Το ελικόπτερο που έχασε τον εκτοξευτή επέστρεψε εσπευσμένα στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» για τεχνικούς ελέγχους, ενώ το δεύτερο ελικόπτερο παρέμεινε στην περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας. Τον εκτοξευτή παρέλαβε η αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες που τον βρήκαν δίπλα στον δρόμο.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κυπριακού υπουργείου Άμυνας, Συνταγματάρχης Χρήστος Πιερής, πρόκειται για φορέα που τοποθετείται στα πλευρά του ελικοπτέρου και μπορεί να φέρει διάφορα είδη ρουκετών. Στην προκειμένη περίπτωση ο φορέας ήταν άδειος και δεν περιείχε πυρομαχικά.

Αποκολλήθηκε φορέας εκτόξευσης ρουκετών από στρατιωτικό ελικόπτερο κι έπεσε σε κατοικημένη περιοχή

Οι πτήσεις εκτελούνταν με τα νέα ελικλοπτερα H145M της Airbus, τα οποία παραλήφθηκαν φέτος και επιχειρούν από την αεροπορική βάση της Πάφου. Τα πρώτα δύο H145M παραδόθηκαν τον Μάρτιο, ενώ ακολούθησαν επιδείξεις και παρουσίαση στο τέλος Μαΐου.

Τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, οποίος ανέλαβε καθήκοντα μόλις πριν μια εβδομάδα, ζήτησε να παραδοθεί το πόρισμα «το συντομότερο δυνατό».

Τα H 145M είναι ελικόπτερα πολλαπλού ρόλου με σύγχρονα ηλεκτρονικά και δυνατότητα ενσωμάτωσης οπλικών συστημάτων τύπου H-Force. Η Κύπρος τα αγόρασε για να αντικαταστήσει τα παλαιότερα Μi-35 ρωσικής προέλευσης τα οποία πουλήθηκαν στη Σερβία.

Βίντεο: Αποκολλήθηκε φορέας εκτόξευσης ρουκετών από στρατιωτικό ελικόπτερο και έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της Κύπρου

