Καιρός: Στα νότια της χώρας τα μεγαλύτερα ύψη βροχής - Πού θα σημειωθούν φαινόμενα την Τρίτη



Αναλυτικά ο καιρός την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σημαντικέςσημειώθηκαν στα νότια τμήματα της χώρας τη Δευτέρα (20/10). Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:00 καταγράφηκε στοκαι ήταν ίσο με 67.2 χιλιοστά.Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζονται η κατανομή της βροχόπτωσης σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα προκύπτει ότι βροχόπτωση με ύψος μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού καταγράφηκε στους 203 από τους 542 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς (ποσοστό ~ 37%).Στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Βαθμιαία όμως από το απόγευμα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενήσουν.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στα ηπειρωτικά θα σταματήσουν, ενώ στο Ιόνιο βαθμιαία θα ενταθούν.Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα.Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο βαθμιαία θα ενταθούν.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.