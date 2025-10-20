Ντουμπράβκα Σούιτσα: Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια Μεσόγειος που ωφελεί έμπρακτα τους πολίτες της

Ντουμπράβκα Σούιτσα. Ολόκληρο το άρθρο της Ευρωπαίας Επιτρόπου έχει ως εξής: «Στο επίκεντρο του νέου Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μεσόγειο βρίσκονται άνθρωποι κάθε γενιάς, όμως ο μεγαλύτερος πόρος της Μεσογείου είναι τα νιάτα της: το ταλέντο και η δημιουργικότητά τους. Ωστόσο, πολύ συχνά οι ευκαιρίες μένουν αναξιοποίητες μπροστά στους φραγμούς που ορθώνονται μεταξύ των χωρών. Γι’ αυτό ακριβώς, το Σύμφωνο ξεκινά με μια τολμηρή ιδέα: ένα Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που θα συνδέει φοιτήτριες και φοιτητές από τον Βορρά και τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση του Mare Nostrum.» τονίζει στο άρθρο της στο «ΘΕΜΑ» η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο. Ολόκληρο το άρθρο της Ευρωπαίας Επιτρόπου έχει ως εξής:

«Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωστρατηγικές και οικονομικές αβεβαιότητες, η σύσφιξη της συνεργασίας τόσο μεταξύ των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και με τους γείτονές μας είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.Με τη λογική αυτή οικοδομούμε τώρα έναν Κοινό Μεσογειακό Χώρο. Με την πρόταση για το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο αναβαθμίζουμε αυτή τη συνεργασία. Το Σύμφωνο προβλέπει κοινές δράσεις με άξονα τα κοινά μας συμφέροντα και τα αμοιβαία οφέλη. Η αρχιτεκτονική του είναι ευέλικτη και μπορεί να περιλάβει στο μέλλον νέα πεδία.Η ιστορία μας για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) και των χωρών της Νότιας Γειτονιάς ξεκινά από τους ανθρώπους. Στο επίκεντρο αυτού του νέου Συμφώνου βρίσκονται άνθρωποι κάθε γενιάς, όμως ο μεγαλύτερος πόρος της Μεσογείου είναι τα νιάτα της: το ταλέντο και η δημιουργικότητά τους. Ωστόσο, πολύ συχνά οι ευκαιρίες μένουν αναξιοποίητες μπροστά στους φραγμούς που ορθώνονται μεταξύ των χωρών.Γι’ αυτό ακριβώς, το Σύμφωνο ξεκινά με μια τολμηρή ιδέα: ένα Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που θα συνδέει φοιτήτριες και φοιτητές από τον Βορρά και τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση του Mare Nostrum. Με κοινά μαθήματα, θερινά σχολεία, κοινά πτυχία, ευκαιρίες για κινητικότητα και στο μέλλον με κοινές πανεπιστημιουπόλεις, οι άνθρωποι θα μάθουν να μιλούν την ίδια γλώσσα· τη γλώσσα της συνεργασίας και της καινοτομίας.Οι πολιτισμικοί δεσμοί και οι διαφορετικές ταυτότητες είναι η ήπια δύναμή μας. Θα προωθήσουμε τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την πολιτιστική κληρονομιά και θα στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό. Και επειδή ο αθλητισμός φέρνει κοντά τους ανθρώπους, οι εκστρατείες μας με το hashtag #BeActive και η στήριξη των Μεσογειακών Αγώνων θα ενισχύσουν τους δεσμούς μας και θα προωθήσουν την ισότητα μέσω της συμμετοχής.Το δεύτερο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας αφορά την ευημερία μέσα από την οικοδόμηση μιας πιο ολοκληρωμένης και πιο βιώσιμης μεσογειακής οικονομίας. Ο στόχος μας είναι σαφής: να τονώσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις, να δημιουργήσουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα εξαλείψουμε τα περιττά εμπόδια και θα δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης για τους επενδυτές.Σκοπεύουμε επίσης να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, ιδίως υπέρ των νεοφυών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί έναν ακόμη βασικό μοχλό. Με την Προσφορά για τις Επιχειρήσεις Τεχνολογίας θα βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα μέσω των καλωδίων MEDUSA και Blue-Raman, θα επεκτείνουμε την τεχνολογία 5G και θα ενισχύσουμε τις αγροτικές περιοχές. Θα οικοδομήσουμε μαζί μια πραγματικά ολοκληρωμένη ψηφιακή οικονομία για τη στήριξη της Tεχνητής Nοημοσύνης (ΤΝ), των υποδομών δεδομένων και της κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.Θέλουμε να χτίσουμε ένα μέλλον με καθαρή ενέργεια και ενεργειακή ασφάλεια. Η Διαμεσογειακή Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στους τομείς της Ανανεώσιμης Ενέργειας και της Καθαρής Τεχνολογίας (T-MED) θα επενδύσει στην ηλιακή ενέργεια, στην αιολική ενέργεια και στο υδρογόνο, μετατρέποντας τη Μεσόγειο σε κινητήρια δύναμη της καθαρής ενέργειας. Μια Επενδυτική Πλατφόρμα για την T-MED θα φέρνει σε επαφή τη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ ένα θεματολόγιο δεξιοτήτων για την T-MED θα διασφαλίζει ότι καμία και κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο σε αυτή την πράσινη μετάβαση.Με την Πρωτοβουλία για την Υγεία και τον Πλούτο της Γαλάζιας Μεσογείου θα επενδύσουμε στη βιώσιμη αλιεία, στις καθαρές θάλασσες και τη θαλάσσια καινοτομία. Επιπλέον, με τους υφιστάμενους και τους νέους διαδρόμους και δίκτυα μεταφορών θα συνδέσουμε πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους και τα εμπορεύματα - σιδηροδρομικώς, οδικώς, διά θαλάσσης και αεροπορικώς. Τα καθαρά καύσιμα και η εξυπνότερη αστική κινητικότητα θα καταστήσουν την προσπάθεια αυτή βιώσιμη.Ενα ακόμη πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η ασφάλεια, η ετοιμότητα και η διαχείριση της μετανάστευσης. Η ευημερία δεν μπορεί να εδραιωθεί χωρίς σταθερότητα, γι’ αυτό θα εντείνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας, θα αποτρέπουμε τις συγκρούσεις, θα αντιμετωπίζουμε την παραπληροφόρηση και θα αντιδρούμε στις απειλές, από τις κυβερνο-επιθέσεις ως τον βίαιο εξτρεμισμό. Επίσης, ένα πρόγραμμα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών θα δημιουργήσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με βάση την ΤΝ, θα ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια και θα επεκτείνει την πολιτική προστασία, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου πυροσβεστικού κόμβου για ολόκληρη την περιοχή.Η διαχείριση της μετανάστευσης παραμένει μία από τις σημαντικότερες κοινές μας προκλήσεις. Μέσω μιας προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη το σύνολο των διαδρομών της μετανάστευσης, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τη διαχείριση των συνόρων και να αποτρέψουμε την αντικανονική μετανάστευση. Θέλουμε να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Για να το επιτύχουμε θα στηρίξουμε την οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη των μεταναστών και μεταναστριών, θα βελτιώσουμε τη συνεργασία για τις επιστροφές από την Ε.Ε. και θα θέσουμε σε λειτουργία τη δικαστική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η μετανάστευση μπορεί να είναι και ευκαιρία εφόσον γίνεται μέσω ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού και εταιρικών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων και κινητικότητας.Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο δεν είναι απλώς μια πολιτική διακήρυξη. Είναι ένα σχέδιο δράσης για να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα. Μάλιστα όλες οι πρωτοβουλίες του Συμφώνου θα πρέπει να είναι ανοικτές στη συμμετοχή χωρών που γειτονεύουν με τις γειτονικές στην Ε.Ε. χώρες, ιδίως αυτών του Κόλπου.Ευκαιρίες για τους ανθρώπους, ισχυρότερες οικονομίες και περισσότερη ασφάλεια για όλες και όλους. Ας ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για να δημιουργήσουμε έναν πραγματικά κοινό μεσογειακό χώρο.Μία θάλασσα. Ενα Σύμφωνο. Ενα μέλλον».