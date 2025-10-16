Βίντεο: Η στιγμή που ληστές μπουκάρουν σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και κλέβουν iPhone αξίας €52.000
Καρέ - καρέ τις κινήσεις των δύο δραστών κατέγραψε κάμερα ασφαλείας - Ο ένας δείχνει το πιστόλι στην υπάλληλο και ο άλλος γεμίζει την τσάντα με κινητά τηλέφωνα
Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κατάστημα ηλεκτρονικών συσκευών στη Θεσσαλονίκη, με λεία 52.000 ευρώ, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο βίντεο, που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, αποτυπώνονται καρέ - καρέ οι κινήσεις των δύο δραστών, οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα σαν «κύριοι», φορώντας κράνη μοτοσικλέτας και κρατώντας μια τσάντα και έναν φάκελο στα χέρια — προφανώς για να μη κινήσουν υποψίες.
Οι δύο άνδρες έφτασαν στο κατάστημα, που βρίσκεται στην περιοχή της Σταυρούπολης, περίπου στις 10:30 το πρωί και με γρήγορες κινήσεις κατευθύνθηκαν προς τον πίσω χώρο, όπου βρισκόταν η υπάλληλος, η οποία εκείνη την ώρα μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο.
Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, ο ένας από τους δράστες της δείχνει το πιστόλι που κρατά στο χέρι, ενώ ο δεύτερος αρχίζει να γεμίζει την τσάντα με κινητά τηλέφωνα.
Μέσα σε περίπου ένα λεπτό, οι δύο ληστές άρπαξαν συνολικά 47 συσκευές iPhone, συνολικής αξίας 52.000 ευρώ, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσικλέτα που είχαν σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
