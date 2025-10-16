Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο του 2025
ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας Χειμερινή ώρα Ρολόι 2025

Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο του 2025

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο του 2025
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ώρα πίσω θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, καθώς θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Ειδήσεις σήμερα:

«Σύννεφα» στην εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ: Προειδοποίηση Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης