Αερογέφυρα από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για την 3χρονη που βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Εξετάζεται η δωρεά οργάνων
Η αξονική τομογραφία έδειξε εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο και διαπιστώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό - Συνελήφθη ο θείος της και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στη Λάρδο της Ρόδου, όπου ένα 3χρονο κορίτσι από τη Μεγάλη Βρετανία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο της πισίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και βρισκόταν για αρκετά λεπτά κάτω από την επιφάνεια πριν γίνει αντιληπτό από τους παρευρισκόμενους.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ παρών ήταν γιατρός –επίσης βρετανικής καταγωγής– που βρισκόταν ως επισκέπτης στο ξενοδοχείο και έσπευσε να του παράσχει πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, επιβεβαίωσε την τραγική διάγνωση, ενώ η οικογένεια της μικρής παραμένει στο πλευρό της, υπομένοντας τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής της. Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο το παιδί θα μεταφερόταν σε Νοσοκομείο είτε των Αθηνών, είτε της Κρήτης, για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, γιατί ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια τη δωρεά οργάνων.
Αργά το βράδυ της Τρίτης αεροσκάφος του ΕΚΑΒ έφθασε στη Ρόδο από την Αττική και μετέφερε το κοριτσάκι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
Η μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο του “Χαμόγελου του Παιδιού”, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων με μηχανές για την άμεση διέλευση. Το παιδί εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Παράλληλα, οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και αν υπήρξε αμέλεια από το προσωπικό ή τους συνοδούς του.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στη Ρόδο όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, με τα διεθνή μέσα να μεταδίδουν την είδηση ως ένα ακόμη τραγικό περιστατικό πνιγμού παιδιού σε ξενοδοχείο της Ελλάδας.
Αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην ΚρήτηΤο κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, η αξονική τομογραφία έδειξε εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο και διαπιστώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό.
Έρευνα και συλλήψειςΗ αστυνομία της Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη του θείου του παιδιού, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την επίβλεψή του τη στιγμή του δυστυχήματος, καθώς και του υπευθύνου του ξενοδοχείου. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Φοινικούντα: Ο ανιψιός αναγνώρισε έναν από τους 22χρονους ως δράστη του διπλού φονικού - Τηλεφώνημα πριν τη δολοφονία δείχνει εμπλοκή τρίτου προσώπου
Οι διαβόητες φυλακές La Sante και οι επώνυμοι κρατούμενοί τους: Τις στοιχειώνουν οι κραυγές τη νύχτα, τι περιμένει τον Σαρκοζί
Μεταναστευτικό: 191 εκατ. ευρώ σε 26 ΜΚΟ - Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου και ένταξης στο Μητρώο
