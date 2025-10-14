Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα - Συνελήφθη ο θείος του

Η οικογένεια του κοριτσιού, η οποία περνούσε τις διακοπές της στο νησί, δεν έχει εξηγήσει ακόμη πως το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και κατέληξε στον πάτο της πισίνας. Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον

ς, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών σε πισίνες τουριστικών καταλυμάτων.