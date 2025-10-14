Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα - Συνελήφθη ο θείος του
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Πισίνα Παιδί Νοσοκομείο

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα - Συνελήφθη ο θείος του

Το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα - Συνελήφθη ο θείος του
22 ΣΧΟΛΙΑ
Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Το παιδί βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, στις 3 το μεσημέρι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλης Σοκορέλος.

Το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου μυδριασμένο, σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», είχε πει ο κ. Σοκορέλος.

Η οικογένεια του κοριτσιού, η οποία περνούσε τις διακοπές της στο νησί, δεν έχει εξηγήσει ακόμη πως το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και κατέληξε στον πάτο της πισίνας. Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της  Σαντορίνης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών σε πισίνες τουριστικών καταλυμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης