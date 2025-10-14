Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα - Συνελήφθη ο θείος του
Το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος
Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.
Το παιδί βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, στις 3 το μεσημέρι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλης Σοκορέλος.
Το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου μυδριασμένο, σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», είχε πει ο κ. Σοκορέλος.
Η οικογένεια του κοριτσιού, η οποία περνούσε τις διακοπές της στο νησί, δεν έχει εξηγήσει ακόμη πως το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και κατέληξε στον πάτο της πισίνας. Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της Σαντορίνης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών σε πισίνες τουριστικών καταλυμάτων.
