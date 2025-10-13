Βανδαλισμός σε σχολείο της Άνδρου, ζημιές και πλημμύρες στο κτίριο - Φωτογραφίες

Άγνωστοι βανδάλισαν το ΓΕΛ–ΕΠΑΛ Άνδρου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές: άνοιξαν το λάστιχο και το άφησαν να τρέχει μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αίθουσες στο υπόγειο και το ισόγειο. Μάλιστα, έβαλαν μέσα στο κτίριο έναν κάδο απορριμμάτων και προκάλεσαν ζημιές σε καλώδια.
Από τις πρώτες ώρες το πρωί, ο Δήμος Άνδρου κινητοποιήθηκε άμεσα. Συνεργεία καθαριότητας και καθαρίστριες από άλλες σχολικές μονάδες βρέθηκαν στο σημείο για να καθαρίσουν και να αποκαταστήσουν τους χώρους, ώστε το σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά το συντομότερο δυνατόν.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Άνδρου Θεοδόσιο Σουσούδη, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, εκπροσώπων των σχολείων και του Συλλόγου Γονέων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων, καθώς και η άμεση εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.
Ο Δήμος Άνδρου, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε την αγανάκτησή του για το συμβάν, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν προσβάλλουν μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά ολόκληρη την κοινωνία του νησιού. «Τα σχολεία μας είναι χώροι γνώσης, δημιουργίας και σεβασμού - όχι πεδίο καταστροφών και αντικοινωνικής συμπεριφοράς», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο Δήμος καλεί τους γονείς, τους μαθητές και όλους τους δημότες να δείξουν έμπρακτα τον σεβασμό και τη φροντίδα που αξίζουν οι δημόσιοι χώροι, επισημαίνοντας ότι η προστασία της κοινής περιουσίας είναι υπόθεση όλων.
Ολόκληρη η ανάρτηση του δήμου Άνδρου:
«Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο ΓΕΛ-Λύκειο Άνδρου – Άμεση κινητοποίηση του Δήμου
Ο Δήμος Άνδρου εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για το απαράδεκτο περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε στη σχολική μονάδα ΓΕΛ–ΕΠΑΛ Άνδρου, σήμερα νωρίς το πρωί.
Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο, πλημμυρίζοντας με νερά όλες τις αίθουσες του ισογείου και τα υπόγεια, αφου για πολλές ώρες είχαν ανοίξει το νερό και είχαν ρίξει το λάστιχο μέσα στο κτίριο αφού έσπασαν το τζάμι.
Οι ζημιές κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία του σχολείου.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι υπηρεσίες του Δήμου ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο. Συνεργείο καθαριότητας και καθαρίστριες του Δήμου από άλλες σχολικές μονάδες εργάστηκαν άμεσα για την αποκατάσταση του χώρου, ώστε το σχολείο να μπορέσει να επανέλθει σε κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.
Παράλληλα, συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη παρουσία του Δημάρχου Άνδρου κ. Θεοδόσιου Σουσούδη, του υπευθύνου Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργίου Τρανάκου, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου κ. Βασιλικής Ρούτη, της Διευθύντριας του ΓΕΛ κ. Αικατερίνης Σιδηροπούλου, του Διευθυντή του ΕΠΑΛ κ. Καλιγρίδη, καθώς και της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Μαρίας Ξένου.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων και η τοποθέτηση συστήματος καμερών ασφαλείας για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Το συγκεκριμένο γεγονός δεν προσβάλλει μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία της Άνδρου.
Τα σχολεία μας είναι χώροι γνώσης, δημιουργίας και σεβασμού — όχι πεδίο καταστροφών και αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Ο Δήμος Άνδρου καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βανδαλισμού και δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την απόδοση ευθυνών.
Καλούμε όλους -γονείς, μαθητές και δημότες- να δείξουν έμπρακτα τον σεβασμό και τη φροντίδα που αξίζουν οι δημόσιοι χώροι του νησιού μας.
Η προστασία της κοινής μας περιουσίας είναι υπόθεση όλων».