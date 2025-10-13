Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Στο νοσοκομείο Χανίων 15χρονη - Βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη σε πάρκο τα ξημερώματα
Η έφηβη είπε στους αστυνομικούς πως έπεσε από τα σκαλοπάτια του πάρκου και χτύπησε
Στο Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται μια ανήλικη, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε άσχημη κατάσταση στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η 15χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, σε πάρκο των Χανίων, με εμφανή τραύματα και σε κατάσταση μέθης.
Μαζί ήταν και φίλοι της και η 15χρονη είπε στους αστυνομικούς πως έπεσε από τα σκαλοπάτια του πάρκου και χτύπησε.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, η κοπέλα βρίσκεται σε αυξημένη παρακολούθηση από τους γιατρούς, φέρει μώλωπα στην περιοχή του ματιού, όμως η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Για το περιστατικό συνελήφθη η 41χρονη μητέρα του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
